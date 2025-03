Die Aktie von Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915) hat sich in den vergangenen Wochen leicht stabilisiert, bleibt aber in einem übergeordneten Abwärtstrend. Nach einem Tagesverlust von 1,87 % notiert der Kurs nun bei 87,50 USD. Ist das eine Chance für mutige Anleger oder droht der nächste Abverkauf? Technische Analyse Widerstände: Die 50-Tage-Linie (95,39 USD) stellt derzeit den nächsten Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...