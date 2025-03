"Blackhillock" in Schottland ist nicht nur das größte in Betrieb befindliche Batteriespeicherprojekt in Europa. Es ist auch das erste, das im Rahmen des "Pathfinder-2"-Programms eines Stromnetzbetreibers spezielle Netzstabilisierungsdiensten anbietet und gleichzeitig Einnahmen aus anderen Dienstleistungen erzielt. von ees News Im Februar 2023 begann der Bau von 200 Megawatt eines 300 Megawatt/600 Megawattstunden-Batteriespeichersystems im schottischen Blackhillock. Nach den Angaben der Projektbeteiligten soll es sich um das weltweit erste an das Übertragungsnetz angeschlossene Speichersystem handeln, ...

