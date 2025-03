Zum Start in die neue Handelswoche hat der dänische Wirkstoffforscher Gubra mit einem Lizenzdeal für Schlagzeilen gesorgt. Kein geringerer als der US-Pharma-Riese AbbVie sichert sich die weltweiten Rechte am Adipositas-Hoffnungsträger GUBamy. Von den bis zu 30 Prozent Kursgewinn ist indes Nichts übrig geblieben. Eine Einstiegschance für mutige Anleger?Zur Stunde wird eine Gubra-Aktie zum Kurs von 534 Dänische Kronen (71,60 Euro) gehandelt. Am Montag schoss der Titel nach dem Bekanntwerden des AbbVie-Deals, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...