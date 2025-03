Der Schweizer Lebensmittelriese kämpft mit Kursrückgängen von 1,3 Prozent bei hohem Handelsvolumen, während Analysten eine zurückhaltende Prognose abgeben.

Die Nestlé-Aktie verzeichnete im gestrigen Handelsverlauf an der Schweizer Börse SIX deutliche Kursverluste. Das Papier des Nahrungsmittelkonzerns gab im Tagesverlauf bis zu 1,3 Prozent nach und notierte am Nachmittag bei 88,62 Schweizer Franken. Bereits zum Handelsstart war die Aktie mit 88,74 CHF in den Tag gestartet und markierte im weiteren Verlauf bei 88,38 CHF ihr Tagestief. Bemerkenswert war das hohe Handelsvolumen - über 2,3 Millionen Nestlé-Aktien wechselten den Besitzer, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 98,62 CHF, das am 8. Juni 2024 erreicht wurde. Vom Höchststand trennen die Papiere derzeit mehr als 11 Prozent. Allerdings notiert die Aktie noch immer etwa 21 Prozent über ihrem Jahrestief von 72,82 CHF, das im Dezember 2024 erreicht wurde.

Analysten-Prognosen und Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktexperten mit einer leicht steigenden Dividende von 3,09 CHF je Aktie, nach 3,05 CHF im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 85,00 CHF und damit unter dem aktuellen Kursniveau. Dies deutet auf eine eher verhaltene Einschätzung des weiteren Kurspotenzials hin. Beim Gewinn pro Aktie gehen Experten für das Jahr 2025 von 4,55 CHF aus. Die nächste Bilanzvorlage wird für den 24. Juli 2025 erwartet, wenn der Konzern seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 präsentieren dürfte. Die Kursentwicklung der Nestlé-Aktie fügt sich in einen insgesamt schwächeren Handelstag an der Schweizer Börse ein, wo sowohl der Leitindex SMI als auch der SLI mit Verlusten aus dem Handel gingen.

