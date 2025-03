Die deutsche Industrie ist in der wirtschaftlich schwierigen Phase unter Druck geraten. Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer: KMUs.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist bereits seit geraumer Zeit angespannt. Der Druck unter dem die Unternehmen stehen macht sich nun auch bei den Arbeitsplätzen in der Industrie bemerkbar. Vor allem Automobilindustrie und Maschinenbau stecken in der Krise und so verlagern immer mehr Firmen ihre Produktion ins Ausland - auch auf Kosten von Arbeitsplätzen hierzulande. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Inmitten der Krise offenbart sich mal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...