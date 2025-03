EUR/USD hat seine Rallye nach der europäischen Sitzung ausgeweitet und handelt nahe frischen Mehrmonatshochs über wichtigen gleitenden Durchschnitten - Das Paar ist in dieser Woche um mehr als 3,70% gestiegen, was die Aussichten entschieden zugunsten der Käufer verschiebt - EUR/USD hat am Mittwoch erheblich zugelegt und dringt weiter in den bullischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...