Zürich - Der Euro hat seinen jüngsten Aufwärtstrend vor allem zum US-Dollar, aber auch zum Franken fortgesetzt. Zum Greenback notiert er mittlerweile wieder so hoch wie bei der Trump-Wahl. Konjunkturdaten in Europa und das Fiskalpaket in Deutschland haben der Gemeinschaftswährung nochmals zusätzlichen Schub gegeben, zudem drückt die Zollpolitik weiter auf den US-Dollar. Das EUR/USD-Paar wurde am frühen Mittwochabend bei 1,0749 gehandelt, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...