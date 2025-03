Während fast alle DAX-Werte am Mittwoch satte Kursgewinne verzeichnen, gehört die Aktie der Deutschen Telekom zu den Tages-Losern. Defensive Branchen, die wenig konjunkturabhängig sind, profitieren nur indirekt vom Konjunktur-Boost der neuen Bundesregierung. Ein gewichtigerer Belastungsfaktor kommt von Analystenseite - vorübergehend. Während das Hauptaugenmerk der Anleger in Deutschland am Mittwoch angesichts des angekündigten riesigen Finanzpakets für Rüstung und Infrastruktur vor allem zyklischeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...