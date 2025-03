Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 5 mars/March 2025) - The common shares of Komo Plant Based Foods Inc. will be delisted from the CSE at market close today, March 5, 2025.

Komo Plant Based Foods is currently suspended. See Bulletin 2024-1211.

_________________________________

Les actions ordinaires de Komo Plant Based Foods Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 5 mars 2025.

Komo Plant Based Foods est actuellement suspendu. Voir le Bulletin 2024-1211.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 5 mars/March 2025 Symbol(s)/Symbole(s) : YUM.X

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)