The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.03.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2025ISIN NameCA54947L1067 LUCERO ENERGY CORP.CA7562304054 RECHARGE RESOURCES LTD.CA2435731021 DECKLAR RESOURCES INC.CA50046B2057 KOMO PLANT BASED FOODSUS46647PBH82 JPMORG.CHASE 20/26 FLR