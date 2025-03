NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Informationsveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Das Management des Börsentreibers verzeichne Fortschritte allenthalben und habe insgesamt beruhigende Botschaften ausgesendet, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gestützt durch die jüngsten Investitionen dürfte das breit aufgestellte Geschäftsmodell weiterhin ein starkes Wachstum in puncto Gewinn und freien Barmittelzufluss liefern./la/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 16:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / 16:12 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B0SWJX34