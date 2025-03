PUMA und Scuderia Ferrari HP feiern zwei Jahrzehnte Partnerschaft, eine Zusammenarbeit, die die Grenzen von Geschwindigkeit, Design und Motorsportkultur immer wieder neu definiert hat. Diese dauerhafte Allianz ist mehr als nur ein Meilenstein, sie treibt weiterhin Innovationen im Rennsport, im Stil und darüber hinaus voran und gestaltet die Zukunft der Geschwindigkeit.

PUMA and Scuderia Ferrari HP mark two decades of partnership, a collaboration that has consistently pushed the boundaries of speed, design, and motorsport culture. (Photo: Business Wire)

Die Partnerschaft zwischen PUMA und der Scuderia Ferrari begann 2005 und hat seitdem unzählige unvergessliche Momente erlebt. In den letzten 20 Jahren hat Ferrari seinen Status als ikonischste Marke in der Formel 1 gefestigt. Legendäre Fahrer wie Kimi Räikkönen und Charles Leclerc haben in PUMA-Rennbekleidung Siege und Weltmeisterschaften gefeiert. Während wir uns 2025 diesem bemerkenswerten Meilenstein nähern, wollen wir einen Höhepunkt der Aufmerksamkeit schaffen und dieses außergewöhnliche Jubiläum würdigen.

Zu diesem Anlass veranstalteten PUMA und Scuderia Ferrari HP ein exklusives Abendessen im legendären ASGT-Gebäude in Maranello, Italien, das die Heimat des HyperCar-Teams sowie der historischen Ferrari-Fahrzeuge und der XX-Programme ist. Dabei kamen einige der größten Namen des Rennsports zusammen, darunter Lewis Hamilton und Charles Leclerc, sowie einige ganz besondere Gäste, wie Jean Alesi, Giancarlo Fisichella, Toni Vilander und andere. Der Abend war mehr als eine Feier, er war eine Hommage an das Engagement, die Leidenschaft und die gemeinsame Vision, die diese Partnerschaft geprägt haben.

Während des Abendessens nahmen Lewis Hamilton und Charles Leclerc an einer Podiumsdiskussion teil, die von der Rennfahrerin und Moderatorin Vicky Piria geleitet wurde, und gaben Einblicke in die Entwicklung des Motorsports und die Zukunft des Rennsports. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch eine neue Replika-Kollektion vorgestellt, mit der die 20-jährige Zusammenarbeit zwischen PUMA und Scuderia Ferrari HP gefeiert wurde.

"Rennsport ist ein unerbittliches Streben nach Perfektion. Seit zwei Jahrzehnten ist PUMA an der Seite von Scuderia Ferrari HP und arbeitet eng mit dem Team zusammen, um Ausrüstung zu entwickeln, die mit der Entwicklung des Motorsports Schritt hält und Geschwindigkeit, Präzision und Stil vereint", sagte Maria Valdes, Chief Product Officer bei PUMA. "Während sich der Motorsport weiterentwickelt und die Grenzen von Technologie, Präzision und menschlicher Leistung auslotet, freuen wir uns, diese Reise gemeinsam mit Scuderia Ferrari HP zu beschreiten."

Als führender Anbieter von Motorsportbekleidung, -schuhen und -zubehör spielt PUMA eine entscheidende Rolle bei der Ausstattung der Fahrer und des Teams von Scuderia Ferrari HP mit branchenführender Technologie und leistungsorientiertem Design. Die Partnerschaft hat nicht nur zu Fortschritten bei der Motorsportausrüstung geführt, sondern auch Ferraris unverwechselbare DNA in Streetwear und Fanbekleidung weltweit eingebracht.

"Motorsport liegt in der DNA von PUMA, und unsere langjährige Partnerschaft mit Ferrari ist ein Beispiel für unser unermüdliches Streben nach Exzellenz", sagte Thomas Josnik, Vizepräsident Motorsport bei PUMA. "Gemeinsam haben wir die Innovation im Bereich Rennbekleidung neu definiert und setzen weiterhin neue Maßstäbe im Motorsport."

Der Teamchef von Scuderia Ferrari HP, Frédéric Vasseur, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Die Partnerschaft zwischen Ferrari und PUMA war entscheidend für die Leistungssteigerung unseres Teams auf und abseits der Rennstrecke. In den letzten 20 Jahren haben wir uns gemeinsam weiterentwickelt und technologische und gestalterische Grenzen verschoben, um unser Streben nach dem Sieg zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, diesen Weg der Innovation und Exzellenz fortzusetzen."

Während PUMA und Scuderia Ferrari HP ihre Reise in die Zukunft fortsetzen, dient dieses 20-jährigeJubiläum sowohl als Reflexion über vergangene Erfolge als auch als Inspiration für die nächste Ära der Rennsportinnovation. Wir bleiben dem Ziel verpflichtet, die Grenzen von Design und Innovation zu erweitern und sicherzustellen, dass das nächste Kapitel unserer Partnerschaft schneller, mutiger und spannender wird als je zuvor.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem das Unternehmen schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportliche Einflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

