USD/CHF zieht Käufer für den zweiten Tag in Folge an, obwohl es an bullischer Überzeugung mangelt - Ein positiver Risikoton untergräbt den sicheren Hafen CHF und sorgt für etwas Unterstützung - Wetten auf eine Zinssenkung der Fed halten die USD-Bullen in der Defensive und begrenzen den Aufwärtstrend des Majors - Das Paar USD/CHF knüpft an die bescheidene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...