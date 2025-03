Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor hat ein öffentliches Angebot zur Übernahme ausgewählter Geschäftsbereiche von Éolane France abgegeben



06.03.2025 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 6. März 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass die Gespräche mit dem Unternehmen Éolane France und den zuständigen Behörden bezüglich einer möglichen Übernahme ausgewählter Geschäftsbereiche von Éolane France - wie bereits in Cicors Medienmitteilung vom 22. Januar 2025 erwähnt - weiter fortgeschritten sind. Es wurde ein öffentliches Angebot abgegeben. Éolane France zählt zu den Marktführern im französischen Markt für Elektronikfertigung. Mit einem Schwerpunkt auf High-Mix/Low-Volume-Fertigung für Kunden aus den Bereichen Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Industrie sowie anderen anspruchsvollen Branchen würde die potenzielle Transaktion einen optimalen Einstiegspunkt für Cicor in den französischen Markt darstellen.



Am Montag, dem 3. März 2025, hat das Pariser Gericht das richterliche Reorganisationsverfahren für Éolane France, Éolane Angers, Éolane Combrée und Éolane Valence eröffnet. Die Angebote von Cicor und anderen Bietern wurden beim Gericht eingereicht. Der vollständige Inhalt der Angebote wird zeitnah auf der Website des Pariser Gerichtregisters veröffentlicht.



Cicor schlägt in seinem Angebot vor, fünf Fertigungsstandorte in Frankreich und zwei Standorte in Marokko zu übernehmen. Sollte die Transaktion abgeschlossen werden, würde dies den Umsatz von Cicor um rund CHF 125 Millionen erhöhen und zu einem positiven Gewinnbeitrag führen.



Cicor wird sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äussern und im Bedarfsfall zu gegebener Zeit weitere Informationen bekanntgeben.

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 21 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .

