EOLO geht mit Thales Partnerschaft ein, um unterversorgten Gemeinden in Italien ultraschnelles Breitband bereitzustellen.

Die eSIM-Lösung von Thales ermöglicht nahtlose 5G-Konnektivität für das neue Internetangebot von EOLO auf Basis von Fixed Wireless Access (FWA)-Technologie.

Diese Initiative unterstützt das Ziel der EU, bis 2030 eine universelle 1-Gbit/s-Breitbandverbindung zu schaffen sowie das Engagement von EOLO und Thales für digitale Inklusion und Innovation.

Die Europäische Union will sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger bis 2030 Zugang zu 1-Gbit/s-Breitbandanschlüssen haben und EOLO hat sich für Thales aufgrund seiner führenden Konnektivitätslösungen entschieden. Um diese Vision zu erreichen, sind innovative Lösungen wie Fixed Wireless Access (FWA) erforderlich, das Hochgeschwindigkeitsinternet in Gebieten ohne herkömmliche Glasfaser- oder Kupfernetze liefern kann. FWA ist von entscheidender Bedeutung für die Anbindung von Menschen in kleinen Städten und ländlichen Regionen, die Förderung des Wirtschaftswachstums und die Überbrückung der digitalen Kluft.

EOLO credit

Die Vision von EOLO für schnellere Konnektivität

Als Italiens führender FWA-Anbieter leistet EOLO Pionierarbeit in der Funktechnologie zur Bereitstellung von erschwinglichem Hochgeschwindigkeitsinternet. Derzeit versorgt das Unternehmen mehr als 700.000 Haushalte und die FWA-Konnektivität kann Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s im Download erreichen. Um die Kundenerfahrung weiter zu verbessern und italienische Gebiete mit einem Service zu erreichen, der die digitale Geschwindigkeitskluft überbrücken kann, führt EOLO im Jahr 2025 einen FWA-Dienst mit 1 Gbit/s ein, der 5G- und Millimeterwellen-Technologie (mmWave) kombiniert. Diese Einführung wird ein neues 5G-Antennennetz und Tausende von eSIM-fähigen Geräten umfassen, die an den Kundenstandorten installiert werden.

Die Expertise von Thales in der sicheren Konnektivität

Durch die Bereitstellung seiner eSIM-Management-Plattform, Thales On-Demand Subscription Manager (OSM), spielt Thales eine entscheidende Rolle bei dieser Expansion. Diese Technologie ermöglicht es, die 5G-Router von EOLO bereits im Voraus mit Mobilfunkabonnements zu konfigurieren, wodurch die Installation schneller und einfacher wird. Kunden profitieren von einer sofortigen Aktivierung beim Einschalten ihrer Geräte und einer nahtlosen Konnektivität.

"Die Infrastruktur, die wir gemeinsam aufbauen, wird eine entscheidende Rolle bei der Ergänzung der Glasfaserabdeckung in unserem Land spielen. Mit einer Anbindung, die 1 Gbit/s erreichen kann, werden wir die ehrgeizigen Ziele sowohl der europäischen als auch der italienischen Agenda erreichen und Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen helfen, die digitale Kluft und die digitale Geschwindigkeitskluft zu überwinden", kommentierte Guido Garrone, CEO von EOLO.

"Zuverlässige und sichere Konnektivität ist für die digitale Transformation wesentlich", sagte Eva Rudin, VP Mobile Connectivity Solutions, bei Thales. "Indem wir EOLO mit unserer fortschrittlichen eSIM-Technologie unterstützen, ermöglichen wir einen schnelleren Breitbandausbau und tragen dazu bei, die digitale Kluft in Europa zu überbrücken."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein global führendes Technologieunternehmen, das in drei Bereichen tätig ist: Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital.

Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Die Gruppe investiert fast €4 Milliarden pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersecurity, Quantentechnologie, Cloud-Technologie und 6G.

Thales hat fast 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 20,6 Mrd. Euro.

