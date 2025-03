Montreal, QC, 6. März 2025 / IRW-Press / Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) ("Vision Marine" oder das "Unternehmen"), ein Pionier im Bereich leistungsstarker elektrischer Schiffsantriebe, bekräftigt seine strategische Positionierung und operative Stärke als Reaktion auf die jüngsten Handelszölle zwischen den USA und Kanada.

Mit seinen etablierten US-Betrieben und qualifizierten Mitarbeitern im Bereich elektrischer Schiffsantriebe ist Vision Marine gut gerüstet, um sich in der sich entwickelnden handelspolitischen Lage zurechtzufinden. Das Unternehmen ist seit Jahren in den Vereinigten Staaten stark vertreten, wo es über seine beiden etablierten Unternehmen tätig ist und hochqualifizierte, auf elektrische Bootssysteme spezialisierte Techniker beschäftigt. Auf dieser Grundlage ist Vision Marine weiterhin in der Lage, seinen Kunden innovative Lösungen zu liefern und gleichzeitig die Auswirkungen sich ändernder handelspolitischer Maßnahmen zu minimieren.

"Wir sind seit Jahren strategisch in den USA investiert, mit lokalen Betrieben und hochqualifizierten Mitarbeitern, die sich der Weiterentwicklung der elektrischen Schiffstechnologie widmen", so der CEO von Vision Marine Technologies, Alexandre Mongeon. "Unsere bestehende Infrastruktur und unsere Erfahrung ermöglichen uns eine effiziente Anpassung und gewährleisten Stabilität für unsere Investoren und Partner."

Vision Marine arbeitet weiterhin an der Optimierung seiner Lieferkette und lotet strategische Initiativen aus, um potenzielle Auswirkungen bei Änderungen der Zollsätze abzumildern. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine langfristige Wachstumsstrategie und nutzt sein Know-how im Bereich der Elektrifizierung, um seine Marktpräsenz zu erweitern und seine Führungsposition im Bereich der leistungsstarken elektrischen Schiffsantriebe zu festigen.

Die globale Schifffahrtsindustrie setzt zunehmend auf nachhaltige Lösungen, und Vision Marine ist zuversichtlich, dass die Nachfrage nach elektrischer Antriebstechnologie weiter steigen wird. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, erstklassige elektrische Antriebsstränge zu liefern und gleichzeitig seine operative Stabilität und finanzielle Stärke zu erhalten.

Weitere Informationen über Vision Marine Technologies finden Sie unter visionmarinetechnologies.com.

Über Vision Marine Technologies Inc.

Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) gehört zu den Pionieren im Bereich der elektrischen Schiffsantriebstechnologie und bietet leistungsstarke, emissionsfreie Antriebsstränge für die Bootsindustrie an. Mit einer starken Präsenz in den USA und Kanada bietet Vision Marine schlüsselfertige Elektrifizierungslösungen an, die darauf ausgelegt sind, den Schiffsverkehr mit nachhaltigen, effizienten und leistungsstarken elektrischen Antriebssystemen zu transformieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, unter anderem Aussagen über die erwarteten Vorteile der exklusiven Liefervereinbarung, die Marktexpansion und zukünftige Ereignisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Vision Marine lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Eine ausführliche Erörterung dieser Risiken finden Sie im Jahresbericht von Vision Marine auf Formblatt 20-F für das Geschäftsjahr, das am 31. August 2024 endete, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen bei der SEC. Vision Marine übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

