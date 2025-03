NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Online-Modehändler habe die erwartet starken Zahlen veröffentlicht, schrieb Analyst Richard Chamberlain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Dynamik des vergangenen Jahres sollte sich im laufenden Jahr fortsetzen. Das Marketing und Wettbewerbsvorteile beim Service sprächen für weiterhin starkes Wachstum./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 01:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 01:59 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111