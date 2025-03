MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach endgültigen Geschäftszahlen für 2024 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Add" belassen. Der Ausblick auf das laufende Jahr impliziere ein verbessertes Wachstum, schrieb Analyst Volker Bosse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Seine und die Markterwartung lägen am unteren Rand der vom Online-Modehändler avisierten Prognosespanne in puncto Umsatz./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 08:00 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111