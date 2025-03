Zürich - Die Schweiz macht bezüglich der Gleichstellung am Arbeitsplatz leichte Fortschritte. Die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau bleibe allerdings weiterhin gross, heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens PwC. Im «PwC Women in Work Index 2025» hat sich die Schweiz gegenüber der vorherigen Ausgabe um zwei Plätze auf Rang 20 verbessert, wie PwC schreibt. Damit bleibt sie aber noch immer klar hinter ...

