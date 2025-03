FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 11,75 auf 13,95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse spanischer Banken hätten zuletzt stark zugelegt, schrieb Analyst Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie hätten die anderen europäischen Bankenaktien deutlich hinter sich gelassen. Angesichts eines voraussichtlich schwächeren ersten Halbjahres 2025 könnten die Investoren nun allerdings vorsichtiger werden./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0113211835