- CTO Dr. Campbell geht im Juni in den Ruhestand und wird sich ab Juli in Teilzeit um den Schutz des geistigen Eigentums kümmern.

- Der seit langem bei Nano One tätige Dr. Liang wurde zum Senior Vice President of Technology befördert und wird die Bereiche Technologie, Prozessinnovation sowie Vorbereitung auf die Kommerzialisierung leiten.

6. März 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder das "Unternehmen"), ein Prozesstechnologieunternehmen, das sich auf aktive Materialien für Lithium-Ionen-Batteriekathoden spezialisiert hat, freut sich, Veränderungen seines Technologieführungsteams bekannt zu geben.

Nach fast einem Jahrzehnt in leitender Position im Bereich des technologischen Wachstums von Nano One wird Dr. Stephen Campbell Ende Juni als Chief Technology Officer (CTO) in den Ruhestand gehen und im Juli in eine Teilzeitstelle wechseln, in der er das Portfolio des Unternehmens im Bereich geistiges Eigentum (IP) verwalten wird. Er wird weiterhin mit dem Board-Mitglied, Patentanwalt, IP-Spezialisten und Fachexperten, Dr. Joseph Guy, an Patentanmeldungen und deren Verfolgung zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Technologie des Unternehmens und seine erfinderischen Prozesse geschützt und bei der Skalierung genutzt werden.

Dr. Campbell wird die Leitung der täglichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit an Dr. Guoxian Liang übergeben, der seit langem im Team von Nano One in Québec tätig ist. Im Frühjahr 2024 trat er eine Teilzeitstelle bei Nano One in Burnaby an und wechselte am 3. März 2025 als Senior VP of Technology in eine Vollzeitstelle. Dr. Liang wird die Bereiche Forschung und Entwicklung, Technologie, Prozessinnovation und Vorbereitung auf die Kommerzialisierung leiten.

Herr Blondal, CEO von Nano One, sagte: "Im Namen des Boards, unserer Aktionäre und des Nano One-Teams möchte ich Stephen für ein Jahrzehnt vorbildlicher technischer Führung sowie für seine Beiträge als CTO, für den reibungslosen Übergang zu Guoxian und für die Fortsetzung seiner wichtigen Aufgaben bei der Verwaltung unseres Portfolios im Bereich geistiges Eigentum danken. Stephen hat eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Shareholder Value und technologischen Fortschritten gespielt, zu denen der innovative One-Pot-Prozess, weltweit führende sulfatfreie Chemie und 50 erteilte Patente in wichtigen Ländern auf der ganzen Welt gehören. Ich möchte auch Guoxian herzlich willkommen heißen, der eine starke Beziehung zum Nano One-Team aufgebaut hat. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mit Guoxian und Stephen zusammenzuarbeiten."

Dr. Liang betonte die sich bietende Chance. "In Nordamerika und Europa besteht ein großer Bedarf an der One-Pot-Prozesstechnologie, und unser Team hat einen Vorsprung von zehn (10) Jahren - ein Vorteil, der uns zum Erfolg verhelfen wird. Ich habe großes Vertrauen in die Fachkompetenz und den Elan dieses Teams, unsere Technologie zur Marktreife zu bringen, und ich freue mich darauf, meine Erfahrung in diese nächste Wachstumsphase einzubringen."

Mit 19 Jahren Erfahrung in der Batterieindustrie spielt Dr. Liang eine Schlüsselrolle bei der weltweiten Vermarktung von Lithium-Ionen-Kathodenmaterialien. Er war maßgeblich an der ersten groß angelegten Vermarktung von LFP (Lithiumeisenphosphat) durch Phostech Lithium im Jahr 2006 beteiligt, einem Meilenstein in der Branche.

Später übernahm er bei Johnson Matthey eine globale Führungsrolle und leitete in Shanghai Programme für Kathoden mit hohem Nickelgehalt, bevor er zum Team von Rivian in Palo Alto wechselte, um die Entwicklung fortschrittlicher Batterien für Elektrofahrzeuge zu unterstützen. Seine Expertise umfasst die Entwicklung von Kathoden, die Zelltechnik, die Produktentwicklung und die Skalierung von Produktionsprozessen, was ihn zu einer wertvollen Ergänzung des Führungsteams von Nano One macht.

Dr. Liang hat einen Doktortitel in Werkstoffkunde und Werkstofftechnik vom Harbin Institute of Technology in China.

Dr. Campbell erläuterte seine Sichtweise auf die Übergangsphase: "In den vergangenen zehn Jahren haben wir unsere chemischen Verarbeitungstechnologien weiterentwickelt, um das, was in den One-Pot-Reaktoren geschieht, einzigartig, wettbewerbsfähig und in hohem Maße unterscheidbar von den etablierten und aufkommenden Methoden zur Herstellung von Kathodenaktivmaterialien zu machen. Wir haben technologische Lösungen entwickelt, um die langfristigen Herausforderungen der weltweiten Skalierung der Kathodenproduktion in großen Mengen zu bewältigen, während andere lediglich kopierten, was in der Vergangenheit funktioniert hat."

"Dieses langfristige Denken hat uns mit einer großen und wachsenden Anzahl von Patenten, Marken und Geschäftsgeheimnissen belohnt, die unser Unternehmen und die Interessen von Aktionären, Regierungen und industriellen Interessengruppen schützen. Wir haben den One-Pot-Prozess für die Kommerzialisierung und für kontinuierliche Innovationen vorbereitet. Wir haben ein Weltklasse-Team, und ich bin zuversichtlich, dass die Technologie von Nano One für den Übergang zur Produktion, Lizenzierung und zu Wachstum in sehr fähigen Händen ist, so dass ich mich beruhigt auf den Vorruhestand vorbereiten kann."

"Wir haben durch Prozessinnovation Werte geschaffen, aber das ist nie wirklich abgeschlossen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, und das Team wird die Technologie weiter vorantreiben, verfeinern und verbessern, um sie effizienter, kostengünstiger und global wettbewerbsfähiger zu machen. Ich bin stolz darauf, Teil einer bemerkenswerten Reise gewesen zu sein, freue mich, weiterhin meinen Beitrag im Bereich IP zu leisten, und bin gespannt auf die Wachstumsphase unseres Unternehmens."

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte "One-Pot"-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen, wobei die einzige Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens genutzt wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die "Design-One-Build-Many-Licensing"-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter nanoOne.ca.

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte und Strategien des Unternehmens; die Absicht, das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; Nachfrage und Akzeptanz in der Industrie; LFP-Verkäufe und potenzielle Abnahmeverpflichtungen; Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Funktionen und den beabsichtigten Nutzen der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Produkte des Unternehmens; die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; laufende und künftige Kooperations-, Entwicklungs- und Optimierungsforschungsprojekte; der erfolgreiche und rechtzeitige Beginn einer Kommerzialisierungsphase; der Zweck der Erweiterung seiner Einrichtungen; die Lizenzierungs- und Joint-Venture-Möglichkeiten des Unternehmens und/oder potenzielle Royalty-Vereinbarungen; die potenzielle Eignung des Unternehmens und der Nutzen der jüngsten weltweiten regulatorischen Entscheidungen; fortgesetzte Innovationen bei den Herstellungsverfahren, der Ausrüstung und dem Recycling; die erfolgreiche Umsetzung der Meilensteine des Unternehmens; und die Beschleunigung und Umsetzung der Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Beihilfen, Zuschüssen und der anhaltenden Unterstützung der Aktionäre des Unternehmens abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "planen", "beabsichtigen", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "fortlaufend", "anvisieren", "Ziel", "potenziell" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erfolg bei der Vermarktung und dem Einsatz der Konstruktionspakete für Kathodenproduktionsanlagen; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau, die Skalierung und den operativen Betrieb der Kathodenproduktionsanlagen; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die erfolgreiche Umsetzung der Meilensteine des Unternehmens; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage, die Annahme und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78798Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78798&tr=1



