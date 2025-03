Das Batteriespeicherprojekt "Stendal" mit einer Kapazität von 209 Megawattstunden wird voraussichtlich Anfang 2026 vollständig betriebsbereit sein. Ein Jahr bevor der siebenjährige Tolling-Vertrag in Kraft tritt. Der israelische Entwickler und unabhängige Stromerzeuger, Nofar Energy, hat sich eine Projektfinanzierung in Höhe von 86,5 Millionen Euro von der NORD/LB für sein 104,5 Megawatt / 209 Megawattstunden Speicherprojekt in Stendal in Deutschland gesichert. Das Projekt in Stendal wird durch einen siebenjährigen Flexibilitätskaufvertrag (FPA) abgesichert. In seiner Ankündigung des Vertrags ...

