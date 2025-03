Tesla steht in Deutschland unter massivem Druck: Die Neuzulassungen sind im Februar um 76,3 Prozent eingebrochen - während der Elektroauto-Markt insgesamt wächst. Gleichzeitig boomt das Geschäft in Großbritannien, wo die Verkäufe um 21 Prozent zulegten.Tesla in der Krise: Deutschland-Verkäufe brechen um 76 % ein - Boom in Großbritannien Dramatischer Rückgang auf dem deutschen Markt Tesla steht in Deutschland unter Druck: Die Neuzulassungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...