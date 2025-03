Die Bilfinger-Aktie gehörte gestern mit einem Anstieg von rund +18% zu den größten Gewinnern im MDAX. Auch am Donnerstag verbessert sie sich weiter um +4% und steht aktuell bei 73 €. Was ist aus Anlegersicht jetzt ratsam? Ankündigung Sondervermögen löst Kurssprung aus Die voraussichtlichen Koalitionspartner verkündeten gestern, dass ein Sondervermögen für Infrastrukturmaßnahmen über wahrscheinlich 500 Milliarden € aufgelegt wird. In diesem Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...