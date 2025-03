Die DHL Group-Aktie hat sich mit einem Kursplus von +15% seit Jahresbeginn bereits beachtlich entwickelt, doch am Donnerstagmorgen schießt das Papier des Logistikkonzerns um weitere +10% in die Höhe. Hat die DHL Group so starke Jahreszahlen präsentiert und was bedeuten sie für Anleger? Schwache Zahlen, aber besser als erwartet Wie fast immer an der Börse zählen Erwartungen mehr als die Realität. So auch bei den Zahlen der DHL Group für das abgelaufene ...

