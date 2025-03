Utrecht, Niederlande, 6. März 2025 (ots/PRNewswire) -XXImo freut sich, die Zertifizierung für Visa Fleet 2.0 bekannt zu geben - ein bedeutender Meilenstein, der eine neue Ära in den Bereichen Mobilitäts- und Flottenmanagement-Zahlungen einläutet. Diese Errungenschaft stärkt die strategische Partnerschaft zwischen XXImo und Visa und festigt XXImos Position als führender Anbieter im Bereich Mobilitätszahlungen.Ein großer Schritt in Richtung Zukunft der FlottenzahlungenZaheer Sacranie, CTO von XXImo, betont die Bedeutung dieser Zertifizierung:"Wir sind stolz darauf, unseren Partnern und Kunden eine reibungslose Umstellung auf den Visa Fleet 2.0-Standard zu ermöglichen und eine echte Alternative zu traditionellen Tankkarten anzubieten. Diese Zertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein für XXImo und stärkt unsere Zusammenarbeit mit Visa. Sie ist zudem ein wichtiger Baustein, um unsere Marktposition weiter auszubauen und modernste Dienstleistungen für gemischte und elektrische Flotten bereitzustellen."Richard Campion, Head of Fleet & Mobility bei Visa:"Visa Fleet 2.0 verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Flotten verwalten. Die Zertifizierung von XXImo ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung unserer hochmodernen Zahlungsinfrastruktur, mit der Unternehmen über herkömmliche Tankkarten hinausgehen und flexiblere sowie intelligentere Zahlungslösungen nutzen können. Wir freuen uns darauf, XXImo dabei zu sehen, wie sie diese neuen Möglichkeiten auf den Markt bringen und ihre Kunden mit effizienteren Lösungen zur Verwaltung von Mobilitätskosten unterstützen."Was bedeutet die Visa Fleet 2.0-Zertifizierung?Visa Fleet 2.0 wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen von Unternehmen im Bereich Mobilität und Flottenmanagement gerecht zu werden. Mit dieser Zertifizierung kann XXImo umfassende Zahlungslösungen anbieten, die über den reinen Kraftstoffkauf hinausgehen und Unternehmen mehr Flexibilität, Effizienz und betriebliche Kontrolle im modernen Mobilitätsökosystem ermöglichen.Für die Partner von XXImo bringt diese Zertifizierung folgende Vorteile:- Mehr betriebliche Flexibilität: Anpassbare Mobilitätslösungen, die auf spezifische Geschäftsanforderungen abgestimmt sind, einschließlich individueller Netzwerkkonfigurationen und Serviceoptionen.- Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation: Ein nahtloses und effizientes System, das die Kundenerfahrung verbessert und neue Umsatzquellen unterstützt.- Wettbewerbsvorteil: Fortschrittliche Zahlungslösungen mit Mehrwertsteuerabrechnungsfunktionen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Abläufe zu optimieren und eine starke Marktposition zu behalten.Wachstum und Zusammenarbeit fördernVisa Fleet 2.0 ist mehr als nur eine Zertifizierung - es ist der Ausgangspunkt für zukünftiges Wachstum. XXImo ist nun bestens aufgestellt, um eng mit Acquirern, Händlern und Mineralölgesellschaften zusammenzuarbeiten und ein starkes Akzeptanznetzwerk in ganz Europa aufzubauen. Durch die Kombination modernster Zahlungstechnologie mit XXImos umfangreichem Know-how im Bereich Mobilität ermöglicht das Unternehmen seinen Partnern, ihre Geschäftsziele zu erreichen und innovative Lösungen zu nutzen.Aber das ist erst der Anfang. Basierend auf Visa Fleet 2.0 wird XXImo sein Kraftstoffangebot kontinuierlich weiterentwickeln, indem es Premium-Kraftstoffoptionen, zusätzliche Produktautorisierungen (wie Motoröl, Scheibenwischflüssigkeit und Autowäschen) sowie maßgeschneiderte Netzwerkkonfigurationen für seine Partner einführt.Eine gemeinsame Vision für die Zukunft der MobilitätDie Visa Fleet 2.0-Lösung von XXImo ist ein klares Bekenntnis zur Transformation von Mobilitätszahlungen. Durch die Partnerschaft mit Visa setzt XXImo neue Maßstäbe in der Branche und bietet intelligentere, flexiblere Lösungen, die Unternehmen in ganz Europa dabei helfen, sich in einem sich ständig wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu positionieren.Für unterstützende Materialien: https://shorturl.at/LK6ucFür weitere Presseinformationen können Sie sich an Linda Ewals-van Helden von TEAM LEWIS wenden: XXImoBenelux@teamlewis.com+31 (0)40 - 235 4600www.teamlewis.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2634828/XXImo_Visa_Fleet.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2634829/Zaheer_Sacranie_CTO_XXImo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xximo-erhalt-die-visa-fleet-2-0-zertifizierung-und-gestaltet-die-zukunft-der-mobilitatszahlungen-302393631.htmlOriginal-Content von: XXImo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178905/5985006