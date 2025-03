BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando will sein Geschäft über neue Bonus-Programme, Angebote und Partnerschaften weiter ausbauen. Co-Unternehmenschef Robert Gentz kündigte bei der Vorlage der detaillierten 2024er-Zahlen und des Ausblicks weitere Investitionen an. Die Profitabilität will er dabei aber auch nicht aus den Augen verlieren. Im laufenden Jahr sollen Erlös und Umsatz weiter zulegen. Mittelfristig soll auch die geplante Übernahme des Konkurrenten About You zum Wachstum beitragen. An der Börse wurde die Prognose für das laufende Jahr zuletzt verhalten aufgenommen. Nach einem freundlichen Start rutschte das Papier am späten Vormittag ins Minus.

2025 soll der Erlös um zwischen vier und neun Prozent ansteigen. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) peilt der Konzern einen Anstieg auf 530 bis 590 Millionen Euro an. Bei der Prognose sind die Folgen der geplanten About-You-Übernahme nicht enthalten. Das Mittel der Umsatzprognose liegt leicht über der durchschnittlichen Erwartung der Experten von etwas mehr als fünf Prozent. Beim Ziel für das operative Ergebnis sieht es anders aus. Hier hatten Analysten im Schnitt mit einem Anstieg auf 570 Millionen Euro gerechnet, also etwas mehr als der mittlere Wert der Zalando-Prognose.

Im vergangenen Jahr zog der Umsatz - wie bereits bekannt - um etwas mehr als vier Prozent auf knapp 10,6 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis kletterte um 46 Prozent auf 511 Millionen Euro nach oben. Auch dieser Wert ist seit Mitte Januar bekannt. Unter dem Strich verdiente Zalando 251 Millionen Euro und damit deutlich mehr als das Jahr davor. Das ist zum Teil auch auf einen deutlichen Rückgang der Investitionen zurückzuführen. Diese sanken im vergangenen Jahr um etwas mehr als ein Fünftel auf 207 Millionen Euro.

2025 will Zalando wahrscheinlich wieder mehr investieren - die Prognose dafür liegt bei 180 Millionen Euro bis 280 Millionen Euro. Der Konzern bekräftigte zudem die mittelfristigen Ziele. So soll der Umsatz bis 2028 im Vergleich zu 2023 jährlich um fünf bis zehn Prozent steigen. Die operative Marge soll 2028 bei sechs bis acht Prozent liegen und damit deutlich über dem 2024er-Wert von 4,8 Prozent. Die mittelfristigen Ziele beinhalten die Folgen der im Dezember angekündigten rund 1,2 Milliarden Euro teuren About-You-Akquisition.

Das im Dax notierte Papier zog im frühen Handel bis zu dreieinhalb Prozent an. Im Laufe des Vormittags rutschte das Papier aber ins Minus. Gegen Mittag gab der Kurs rund eineinhalb Prozent auf 33,99 Euro nach. Damit konnte das Papier nicht an Erholungskurs vom Vortag anknüpfen. Nach den Mitte Januar veröffentlichten Eckdaten für das vergangene Jahr war der Kurs bis auf ein Zwischenhoch von knapp 40 Euro gestiegen, bevor er wieder auf 33 Euro zurückfiel.

Trotz des Rückschlags in den vergangenen Wochen liegt der Börsenwert des Unternehmens mit knapp neun Milliarden Euro immer noch knapp 80 Prozent über dem Niveau von vor einem Jahr. Von dem Rekordniveau im Sommer 2021, als der Kurs infolge des Booms im Online-Handel in der Corona-Pandemie zeitweise bei mehr als 100 Euro gelegen hatte, ist Zalando allerdings weit entfernt. Damals war das seit Herbst 2014 an der Börse notierte Unternehmen zeitweise fast 28 Milliarden Euro wert./zb/men/stk