aconnic AG

aconnic AG plant Kapitalerhöhung und Platzierung einer Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 18 Mio. EUR



06.03.2025 / 11:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, plant die Platzierung einer Barkapitalerhöhung im Volumen von 9 Mio. EUR sowie die Begebung einer Wandelanleihe im Volumen von 9 Mio. EUR zur Stärkung des Eigenkapitals und Reduzierung des Fremdkapitals. Für die geplante Kapitalmaßnahme soll das Eigenkapital um rund 7 Mio. Aktien erhöht werden. Die Platzierung der Aktien ist mit einem Bezugspreis von 1,30 EUR je Aktie geplant. Die zur Zeichnung aufgelegte Wandelanleihe hat ein Volumen von 9 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die unbesicherte und nachranginge Anleihe hat eine jährliche Verzinsung von 9,0 Prozent. Die Wandelschuldverschreibung kann mit einem Preis von 1,30 EUR pro Aktie in neu auszugebene Aktien während der gesamten Laufzeit gewandelt werden. Zur Platzierung der Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe hat die aconnic AG eine entsprechende Vorvereinbarung mit Investoren abgeschlossen. Die Kapitalmaßnahmen bedürfen der Beschlussfassung durch die Aktionäre. Zu diesem Zweck wird aconnic zu einer außerordentlichen Hauptversammlung (HV) im April 2025 in München einladen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt zeitnah und fristgemäß. Da die geplante Kapitalerhöhung und Wandelanleihe zu Konditionen begeben werden sollen, die über jenen der bestehenden Wandelanleihe aus dem Jahr 2020 liegen, wurde eine Laufzeitverlängerung mit unveränderten Konditionen mit dem Investor der bestehenden Wandelanleihe bis zum Abschluss der geplanten Kapitalmaßnahme vereinbart. Diese Verlängerung bietet der Gesellschaft im Sinne der bestehenden Aktionäre Optionen zur Gestaltung einer möglichen geringeren Verwässerung des Aktienbestandes. "Diese Transaktion stärkt die Kapitalbasis des Unternehmens. Sie unterstützt uns, neue Produkte zu entwickeln, die internationale Expansion zu beschleunigen und unsere Verschuldung zu verringern", sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic AG. Über die aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com







