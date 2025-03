Multitude hat in letzter Zeit mehrere Nachrichten veröffentlicht, von denen jede ein Teil des Puzzles zum Gesamtbild beiträgt. Zusammengenommen wird sich Multitude auf profitables Wachstum und finanzielle Stabilität konzentrieren. Darüber hinaus erhöht der Umzug in die Schweiz die Flexibilität für Kapitalmaßnahmen und stärkt das internationale Profil des Unternehmens. Die Aufstockung der Beteiligung an der Lea Bank erweitert die Präsenz auf dem nordischen Konsumfinanzierungsmarkt, und das laufende Aktienrückkaufprogramm sowie die erneuerten Kreditratings spiegeln das Vertrauen in die langfristige Strategie, die positiven Aussichten und die gesunde Liquiditätsposition von Multitude wider. Trotz des sich rasch verändernden Marktumfelds ist es dem Management gelungen, neue Mittel zu beschaffen und das Unternehmen zu größerer finanzieller Stabilität zu führen, allerdings zu relativ hohen Kosten, da die Finanzierungskosten steigen und den Gewinn pro Aktie belasten. Die Summe der Nachrichten unterstreicht die strategische Ausrichtung von Multitude auf nachhaltiges Wachstum und Stabilität. mwb researchs Analysten berücksichtigen all diese Effekte in ihrem Modell und bestätigen ihr BUY-Rating mit einem leicht angepassten Kursziel von 12,30 EUR (alt 13,20 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE