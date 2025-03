Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem starken Start in den Handelstag bis zum Mittag wieder etwas zurückgefallen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.180 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.Dabei hatte der Dax kurz nach Handelsstart zwischenzeitlich wieder ein neues Allzeithoch markiert."Es stehen erneut die zyklischen Branchen im Fokus und daher werden u.a. die Aktien von Mercedes-Benz, VW und BMW gekauft", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Auf der Verkaufsseite stehen erneut die Vertreter der defensiven Branchen wie Vonovia, Deutsche Telekom und Deutsche Börse.""Die Karten können jedoch nach der heutigen Pressekonferenz der EZB noch einmal neu verteilt werden. Die geplante Neuverschuldung der europäischen Länder könnte ein Thema sein. Auch die anstehenden US-makroökonomischen Daten werden auf Interesse fallen", erwartet Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0788 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9270 Euro zu haben.