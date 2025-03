In wenigen Tagen öffnet die wichtigste europäische Immobilienmesse MIPIM 2025 in Cannes ihre Tore. Nirgendwo sonst lässt sich Stimmung in Branche direkter erleben als dort. Der Optimismus dürfte zugenommen haben, auch wenn nicht alle Immobiliensegmente ihr Tal durchschritten haben. Doch die Zuversicht unter Immobilieninvestoren ist zuletzt deutlich gestiegen.Von Holger Clemens HinzIn gut zwei Monaten werden wieder Stars und Sternchen über die Croisette flanieren und im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich stehen, um ihre Filme zu präsentieren. Doch in der zweiten Märzwoche tummeln sich im französischen Cannes keine Hollywoodlegenden und Filmfans, sondern die internationale Immobilienbranche zur Immobilienmesse MIPIM 2025. Wie im Vorjahr werden wieder mehr als 20.000 Teilnehmer aus mindestens 90 Ländern erwartet. An mehr als 300 Ständen werden Bauregionen, Immobilienprojekte und Investmentchancen vorgestellt. Die Veranstalter rechnen damit, dass sich den Messeteilnehmern ein verwaltetes Immobilienvermögen ...

