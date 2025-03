Die Lufthansa-Aktie setzt am Donnerstagmorgen mit einem Kurssprung von über +7% ihren Höhenflug der letzten Wochen mit noch mehr Tempo fort und steigt auf ein neues 12-Monatshoch. Was gibt dem Kurs der Airline so viel Aufwind und sollten Anleger jetzt noch an Bord gehen? Licht und Schatten Für den starken Aufwind sorgten die Jahreszahlen der Lufthansa, obwohl diese in Summe nicht berauschend ausfielen. 2024 konnte der deutsche Airline-Konzern sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...