Die Verunsicherung im Markt für PCs nach dem DeepSeek-Knall schlug bereits in den Auftragszahlen von HP erkennbar durch. Es genügte eine einzige Warnung von HP, um den Kurs um knapp 20 % absacken zu lassen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen: Der Nachholbedarf am PC-Markt für KI-fähige Geräte bleibt hoch und dringend. Auf der Ebene 30 $ ist HP damit ein neuer Kauf.DELL dürfte als Nr. zwei in diesem Markt in der gleichen Situation stecken. Kauflimit auf der Ebene 90/93 $ ist realistisch. Zunächst müssen die etwas schwächer als erwarteten Quartalszahlen verarbeitet werden.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Der amerikanische Zollkrieg ist beherrschbar- Der DAX spielte Karneval im Börsen-Casino- Comeback-Spekulation in der Luft- und Raumfahrtbranche- Der Autobau wird zur kritischen Ausgangslage der deutschen Konjunkturwende- AIXTRON: Die Qualität ist Top… aber- WALL STREET: Der Rückbau der Techs beginnt zu greifenIhre Bernecker Redaktion /