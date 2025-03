MP Materials: Trump sorgt für Kursexplosion!

Pullback abwarten!

Rückblick

MP Materials ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion seltener Erden spezialisiert hat. Gestern hob die Aktie ab, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass seine Regierung Maßnahmen ergreifen würde, um die Produktion kritischer Mineralien und Seltenerdmetalle in den USA stark auszuweiten. Die Aktie zeigte bereits in den letzten Monaten Stärke und brach gestern mit einer bullischen Kerze über die Trendlinie aus.

MP Materials-Aktie: Chart vom 05.03.2025, Kürzel: MP, Kurs: 25.53 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Breakout wurde bereits ein Kaufsignal ausgelöst. Einstiegschancen ergeben sich bei einem temporären Rücksetzer zur orangen Trendlinie.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die Breakout-Kerze, wäre dies ein Warnzeichen für weitere Kursverluste. Unterhalb des EMA-50 hätten die Bären die Oberhand.

Meinung

Seltene Erden sind für viele moderne Technologien von entscheidender Bedeutung. Einzigartige magnetische und elektrochemische Eigenschaften ermöglichen eine höhere Effizienz der Technologien, Leistung und Haltbarkeit. Das Bergbauunternehmen startete im Januar mit der Probeproduktion eines Seltenerd-Magneten, den es für die Automobilindustrie in Massen produzieren will. Der Produzent von seltenen Erden sollte von der neuen Politik profitieren. Auch charttechnisch sieht es so aus, also ob es mit der Bergbau-Aktie weiter nach oben geht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.19 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 72.64 Mio. USD

Meine Meinung zu MP Materials ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 06.03.2025

