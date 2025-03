Die RWTH Aachen hat den Preisvergleich in Kooperation mit Octopus Energy erstellt. Die Ursachen sind stark unterschiedliche technische und regulatorische Anforderungen, aber auch die Fördersystematik. Die Kosten für Anschaffung und Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 8 Kilowatt summieren sich in Deutschland auf rund 28. 000 Euro, während in Großbritannien nur 14. 000 Euro aufzuwenden sind. So lautet der zentrale Befund einer Studie, die das Energieunternehmen Octopus Energy gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik der RWTH Aachen University erstellt hat. Die Erhebung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...