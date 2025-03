MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum abgeschlossenen Rumpfgeschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Wegen des anhaltend schwierigen Umfelds und geringer Exit-Aktivitäten sei zwar eine gedämpfte Entwicklung zu verzeichnen gewesen, schrieb Analyst Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der kurze Berichtszeitraum sei aber nicht aussagekräftig genug, um wichtige Schlussfolgerungen zu ziehen./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 14:48 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1TNUT7