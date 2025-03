EUR/USD stieg nach der europäischen Sitzung und handelte über dem 200-Tage-SMA in der Nähe der 1,0830-Region, während das bullische Momentum anhielt - Das Paar hat in dieser Woche fast 5% zugelegt, den entscheidenden Widerstand durchbrochen und ein potenzielles Fortsetzen des Aufwärtstrends signalisiert - Der entscheidende Widerstand liegt in der ...

