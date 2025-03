EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Wechsel im Aufsichtsrat der ENCAVIS AG seit dem 24.Februar 2025 durch gerichtliche Bestellung von fünf neuen Aufsichtsratsmitgliedern



Corporate News Wechsel im Aufsichtsrat der ENCAVIS AG seit dem 24. Februar 2025 durch gerichtliche Bestellung von fünf neuen Aufsichtsratsmitgliedern Hamburg, 6. März 2025 - Der Vorstand und der bis zu seiner Niederlegung amtierende Aufsichtsratsvorsitzende der ENCAVIS AG ("Encavis" oder die "Gesellschaft") hatten einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von fünf neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats gestellt, dem das Amtsgericht Hamburg (Registergericht) mit Beschluss vom 24. Februar 2025 durch Bestellung der folgenden Aufsichtsratsmitglieder entsprochen hat: Marco Fontana (Managing Director im europäischen Infrastrukturteam von KKR (KKR & Co. Inc.)),

Boris Scukanec Hopinski (COO bei Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG),

Tobias Krauss (CEO bei ABACON CAPITAL GmbH),

Dr. Johannes Teyssen (selbstständiger Manager, Senior Berater bei KKR (London, Vereinigtes Königreich) und bei Viridor p.l.c. (Vereinigtes Königreich)) und

Prof. Dr. Martin Viessmann (Verwaltungsratsmitglied bei Viessmann Group GmbH & Co. KG). Die Bestellung der vorstehenden Aufsichtsratsmitglieder endet jeweils zum Ablauf der nächsten ordentlichen oder außerordentlichen Hauptversammlung (2025) der Gesellschaft, auf der ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden soll. Die gerichtliche Bestellung der fünf Aufsichtsratsmitglieder erfolgte vor dem Hintergrund, dass acht der neun vorherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, d.h. Dr. Rolf Martin Schmitz (Vorsitzender), Dr. Manfred Krüper (stellvertretender Vorsitzender), Ayleen Oehmen-Görisch, Dr. Henning Kreke, Isabella Pfaller, Christine Scheel, Dr. Marcus Schenck und Thorsten Testorp (damit sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme von Prof. Dr. Fritz Vahrenholt) ihre Ämter jeweils niedergelegt hatten. Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands: "Im Namen des Unternehmens danken wir dem Aufsichtsrat für seinen engagierten Einsatz und die wertvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Mit Weitsicht, Kompetenz und strategischem Geschick hat das Gremium maßgeblich zur positiven Entwicklung der Encavis beigetragen. Für die Zukunft wünschen wir den Aufsichtsratsmitgliedern alles Gute." "Im Namen des Aufsichtsrats danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen für die vertrauensvolle und konstruktive Arbeit. Gemeinsam haben wir das Unternehmen in einer herausfordernden Zeit begleitet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Es war mir eine Ehre und Freude zugleich, mit diesem Gremium zusammenzuarbeiten", so der ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrats Dr. Rolf Martin Schmitz. Damit besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft derzeit aus den folgenden sechs Mitgliedern: Marco Fontana, Boris Scukanec Hopinski, Tobias Krauss, Dr. Johannes Teyssen, Prof. Dr. Martin Viessmann und Prof. Dr. Fritz Vahrenholt. In seiner konstituierenden Sitzung am 06. März 2025 hat der Aufsichtsrat Dr. Johannes Teyssen zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Marco Fontana gewählt. Über ENCAVIS:

Die Encavis AG ist ein Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,7 Gigawatt (GW), davon rund 2,4 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,3 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW im Eigenbestand. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (B+), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko" innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings. www.encavis.com Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com



