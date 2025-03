An den Aktienmärkten geraten langfristige Aufwärtstrends in Gefahr: Die Indizien für eine US-Rezession verdichten sich allmählich. Die Märkte beginnen, diese Gefahr einzupreisen. S&P 500 und Nasdaq100 kämpfen mit der technisch bedeutsamen 200-Tage-Linie: Langfristige Aufwärtstrends drohen in dieser turbulenten Woche zu brechen. Noch härter trifft es konjunktursensitive Marktsegmente wie den Russel ...

