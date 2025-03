Der Nutzfahrzeughersteller verzeichnet einen bemerkenswerten Kursanstieg von 4,2% im schwachen Börsenumfeld und nähert sich seinem 52-Wochen-Hoch trotz Umsatzeinbußen.

Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich am Dienstag in bemerkenswerter Verfassung und legte im XETRA-Handel deutlich zu. Im Tagesverlauf konnte das Papier um bis zu 4,2 Prozent zulegen und erreichte zwischenzeitlich einen Tageshöchststand von 44,29 Euro. Bemerkenswert ist die Entwicklung besonders vor dem Hintergrund des allgemein schwachen Marktumfelds, in dem der DAX Verluste verzeichnete. Die positive Kursentwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Nutzfahrzeugherstellers in einem herausfordernden Börsenumfeld. Mit dem aktuellen Kurs positioniert sich die Aktie nun beachtliche 49,34 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 29,61 Euro, das erst im September 2024 markiert wurde. Bis zum Erreichen des 52-Wochen-Hochs von 47,64 Euro, das im März verzeichnet wurde, müsste die Aktie allerdings noch rund 7,7 Prozent zulegen. Trotz eines im jüngsten Quartal verzeichneten Umsatzrückgangs von 12,11 Prozent auf 13,14 Milliarden Euro zeigen sich Marktbeobachter optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 49,50 Euro an.

Finanzielle Aussichten mit leichten Eintrübungen

Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen offenbaren jedoch gewisse Herausforderungen für den Konzern. Der Gewinn je Aktie im Quartal mit Abschlussdatum 30. September 2024 belief sich auf 0,77 Euro, was einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,48 Euro entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 4,17 Euro je Aktie. Auch bei der Dividende rechnen Experten mit einem leichten Rückgang von 1,90 Euro im Jahr 2023 auf voraussichtlich 1,84 Euro für das laufende Jahr. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 14. März 2025 erwartet und dürfte weiteren Aufschluss über die mittelfristigen Perspektiven des Nutzfahrzeugherstellers geben.

