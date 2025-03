Paris, 6. März 2025 (ots/PRNewswire) -Der Umstieg auf ein E-Auto muss keine große Herausforderung sein. VinFast bietet eine stetig wachsende Produktfamilie an inspirierenden und bezahlbaren E-Autos sowie ein großes Servicenetz. Das macht VinFast zu einer idealen Wahl für Neuwagenkäufer.VinFast ist überzeugt, dass der Übergang zur E-Mobilität eine unkomplizierte Entscheidung und ein noch einfacherer Prozess sein sollte. Der vietnamesische E-Auto-Hersteller konzentriert sich auf die Entwicklung von erschwinglichen SUV, die Neuwagenkäufer begeistern. Ein starkes Servicenetzwerk schafft Vertrauen, sowohl bei Erstbesitzern als auch bei erfahrenen E-Auto Nutzern. Diese Philosophie unterstreicht das Engagement von VinFast für die Revolution der Elektrofahrzeuge.Nachhaltige Mobilität sollte eine erreichbare Realität sein. VinFast möchte die Wahrnehmung von Elektrofahrzeugen ändern: Autokäufer sollen sich nicht länger die Frage "Soll ich ein Elektrofahrzeug kaufen?" stellen, sondern erwägen "Welches der vollelektrischen Modelle von VinFast passt am besten zu meinen Bedürfnissen?".Dieser Ansatz erwies sich für VinFast auf dem heimischen vietnamesischen Markt bereits als erfolgreich. Dort sind die drei meistverkauften Autos Modelle von VinFast. Die Elektroautofahrer des Landes profitieren von einer schnell wachsenden und von VinFast unterstützten Ladeinfrastruktur. Die Verfügbarkeit von erschwinglichen E-Bikes, Elektrofahrzeugen und E-Scootern sowie E-Taxi- und E-Bus-Dienste hat dazu beigetragen, die E-Mobilität für einen großen Teil des Landes erschwinglich zu machen. VinFast ist als vertrauenswürdiger Name etabliert, der die Kunden in allen Aspekten der Nutzererfahrung unterstützt.VinFast wendet diese Erfahrungen nun weltweit an und fördert die europäischen Märkte, um durch die Reduzierung der Auswirkungen schädlicher Abgasemissionen einen deutlichen Beitrag zur Umwelt zu leisten.Eine Wahl des LifestylesDie VinFast Modelle VF 6 und VF 8 wurden entwickelt, um den Lebensstil der Besitzer auf eine Weise zu ergänzen, die Verbrenner- und andere Elektroauto-Alternativen nicht bieten können. Beide sind durch branchenführende Garantien geschützt und mit den neuesten, intuitiven Vernetzungs- und Sicherheitstechnologien ausgestattet. Hocheffiziente vollelektrische Antriebsstränge sind in stilvolle Designs aus der Feder berühmter europäischer Designhäuser eingefasst. Ideal insbesondere für Geschäftskunden und Familien: Die hohe Technologieintegration trägt zu einer flexiblen Nutzererfahrung bei.VinFast bietet den VF 6 und den VF 8 jeweils in der Variante Eco und Plus an. Statt verwirrender, teurer Optionen und Abos herrscht Klarheit. Kunden können ihr Traumauto mitsamt idealer Ausstattung wählen. Erschwingliche Kaufoptionen und ein hohes Maß an Flexibilität sorgen für Komfort und ein gutes Gefühl: sogar wo das Auto gewartet werden soll, kann ausgewählt werden - einschließlich mobiler Optionen.Sowohl der VF 6 als auch der VF 8 bieten durch ihre großzügige Standardausstattung ein konkurrenzloses Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem deutschen Markt. Damit fällt eine erhebliche Hürde für die Einführung von Elektrofahrzeugen. Durch weitere neue Modelle, die die kundenorientierte Flexibilität der bestehenden Produktpalette widerspiegeln, möchte VinFast die Anforderungen jeder Käuferschicht erfüllen.Im attraktiven B-Segment ist der VinFast VF 6 positioniert. Er basiert auf einer völlig neuen E-Plattform und ist für das städtische Leben optimiert, aber nicht allein darauf beschränkt. Der VF 6 kombiniert die Technologieintegration, das Raumgefühl und attraktive Funktionen, die normalerweise mit größeren und teureren Fahrzeugen in Verbindung gebracht werden. Gleichzeitig bietet er eine wendige und dennoch robuste Grundfläche, die ideal für belebte Straßen und das Leben ist. Der VF 6 ist in Deutschland jetzt ab nur 34.990 Euro erhältlich. Die Varianten Eco und Plus sind mit einer 59,6-kWh-Batterie und hocheffizienten Einzelelektromotoren ausgestattet. Der VF 6 leistet in der Plus-Variante 150 kW und erzielt eine WLTP-Reichweite von 379 Kilometern. Die Eco-Variante hat eine Leistung von 130 kW und eine WLTP-Reichweite von 410 Kilometern.Das Design des VF 6 stammt von Torino Design. Es kreiert ein dynamisches Erscheinungsbild, das durch robuste Radkasten- und Schwellerverbreiterungen noch verstärkt wird. Diese optische Robustheit bietet den physischen Schutz, der in einer stark frequentierten Pendlerumgebung erforderlich ist. Eine serienmäßige 360-Grad-Kamera und eine vollständige Palette von Fahrassistenz-Funktionen verleihen dem wendigen Chassis ein umfassendes digitales Sicherheitsnetz.Die Entwicklung auf einer speziellen E-Plattform schafft einen flachen Boden und einen geräumigeren Innenraum, der durch ein durchgehendes Panoramadach noch heller wird. Ein 12,9-Zoll-HD-Zentralbildschirm ermöglicht die Steuerung von zahlreichen Funktionen. Druckknöpfe sorgen für Vertrautheit bei Gangwahl und Betätigung der Feststellbremse. Mit kabellosen Apple CarPlay und Android Auto ist der nahtlose Betrieb gesichert. Jeder VF 6 ist durch eine branchenführende Sieben-Jahres-Garantie über 160.000 Kilometer geschützt, einschließlich der Batterie mit unbegrenzter Kilometerleistung.Attraktiv ist auch das größere D-Segment SUV namens VF 8. In Deutschland ist der VF 8 ab 48.490 Euro als Eco und ab 54.490 Euro als VF 8 Plus erhältlich. Er verfügt über eine umfangreichere Standardausstattung als alle Konkurrenten in diesem Segment. Der VF 8 verbindet Hochwertigkeit mit erschwinglichen Preisen. Damit zieht er ein breites Spektrum von Neuwagenkäufern an, die alle von einer branchenführenden Zehn-Jahres-Garantie über 200.000 Kilometer profitieren.Entspanntes, kultiviertes und leistungsstarkes Fahrerlebnis sind mit Platz, Flexibilität und einem außergewöhnlichen Maß an Technologieintegration als Standard kombiniert. Der VF 8 fügt sich nahtlos in das Leben seiner Besitzer ein. Ein Dualmotor-Allradantrieb liefert bis zu 300 kW und 620 Nm Drehmoment in der Plus-Ausstattung. Beide Varianten haben die gleiche 87,7-kWh-Batterie verbaut. Der VF 8 Plus erreicht im WLTP-Zyklus eine Reichweite von 457 Kilometern (VF 8 Eco: 471 Kilometer). Im Innenraum finden Passagiere eine luxuriöse Verarbeitung mit nachhaltigem Kunstleder, beheiz- und kühlbaren Vorder- und Rücksitzen, einem durchgehenden Panoramadach sowie bequeme Kopplung per Apple CarPlay oder Android Auto vor.Einfach genießen mit VinFast: Vom serienmäßigen Head-Up-Display bis hin zu zahlreichen Fahrassistenzsystemen, einschließlich der Fähigkeit zum autonomen Fahren auf Level 2, können sich VF 8-Fahrer in einer sicheren, modernen Umgebung entspannen.VinFast kombiniert das Fahrerlebnis mit der Sicherheit eines flexiblen und mobilen Service. Branchenführenden Garantien und ein wachsendes Service-Netzwerk, das durch Partnerschaften mit zahlreichen namhaften Spezialisten gestärkt wird - einschließlich des bequemen Zugangs zu einem Netzwerk von mehr als 700.000 europäischen Ladestationen für Elektrofahrzeuge - sind starke Vorteile von VinFast. Damit löst der vietnamesische Hersteller sein Versprechen ein, den Besitz eines Elektrofahrzeugs für einen immer größeren Teil Europas zu einer logischen Wahl zu machen.