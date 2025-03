Berlin - Mit Blick auf die veränderte Sicherheitslage für Deutschland durch Donald Trump fordern AfD-Politiker Atomwaffen für Deutschland. Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Rüdiger Lucassen, sagte dem Nachrichtenportal T-Online: "Deutschland braucht eigene Atomwaffen und zwingend eine Wehrpflicht - auch für Frauen. Dafür muss so schnell wie möglich das Grundgesetz geändert werden."Er sage nicht, dass Putin Deutschland angreifen wolle, so Lucassen. "Aber es ist eine Option." Deswegen forderte der ehemalige Oberst der Bundeswehr: "Wenn der nukleare Schutzschirm der USA fehlt, muss Europa selbst handeln. Deutschland muss selbst nuklear abschreckungsfähig werden - im Rahmen einer strategischen Autonomie Europas und eines Systems kollektiver Sicherheit mit einer eigenen Militär- und Kommandostruktur."Ähnlich sieht es AfD-Politiker Hannes Gnauck. Auch er hat gedient, sitzt im Bundesvorstand der AfD und wie Lucassen im Arbeitskreis Verteidigung. Eine strategische Partnerschaft mit Russland, zum Beispiel im Handel oder in der Energieversorgung, sei notwendig, sagte Gnauck dem AfD-Programm folgend. "Man darf aber dabei nicht vergessen: Dieses Russland ist nicht unser Freund, aber eben auch nicht unser Feind."Einen Nato-Austritt der USA hält Gnauck für unwahrscheinlich, auch wenn er propagiert werde. Sollte es aber dazu kommen, müsse Deutschland die führende Rolle im Bündnis übernehmen. Die Nato sei "das Beste, was uns gerade zur Verfügung steht". Und auch den maximalen Schritt will Gnauck gehen: "Deutschland braucht einen eigenen nuklearen Schutzschirm."