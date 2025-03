Der Augsburger Antriebsspezialist zeigt eine hervorragende Wertentwicklung seit dem Börsengang und wird nun in den MDAX aufgenommen - Dividendensteigerung prognostiziert.

Die Anteilsscheine des Augsburger Antriebsspezialisten Renk setzen ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Am Donnerstagnachmittag verzeichnete die Aktie einen Kursanstieg von 2,9 Prozent auf 38,48 Euro im XETRA-Handel, nachdem sie im Tagesverlauf zeitweise bis auf 38,66 Euro geklettert war. Das Handelsvolumen belief sich auf über eine Million gehandelte Aktien. Seit dem Börsengang im Februar 2024 hat sich der Kurs außerordentlich entwickelt - vom Ausgabepreis von 15,00 Euro stieg der Wert um beachtliche 149 Prozent. Zwar liegt die Aktie aktuell rund 5,21 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 40,59 Euro, das am 4. März 2025 erreicht wurde, aber deutlich über dem Tiefstand von 17,71 Euro vom Oktober 2024.

Aufstieg in den MDAX markiert Meilenstein

Die positive Kursentwicklung und der sukzessiv erhöhte Streubesitz haben dazu geführt, dass die Renk Group AG bereits ein Jahr nach ihrem Börsengang die Aufnahmekriterien für den MDAX erfüllt. Wie die Deutsche Börse am 5. März mitteilte, wird das Unternehmen mit Wirkung zum 24. März 2025 vom SDAX in den zweitwichtigsten deutschen Börsenindex aufsteigen. Für Anleger dürfte auch die Dividendenentwicklung interessant sein: Nach einer Ausschüttung von 0,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 0,446 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 31,82 Euro, was unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Experten prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 1,03 Euro je Aktie. Am 26. März 2025 wird die Renk Group AG ihre finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 sowie ihren Geschäftsbericht veröffentlichen.

