Mit heutigem Schreiben erhielt die ProCredit Holding AG den Entwurf einer Anordnung, aus dem sich ergibt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Folge einer Prüfung der Kreditprozesse beabsichtigt, die Eigenmittelanforderungen der Gesellschaft nach § 10 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Nr. 2 Kreditwesengesetz um 2 Prozent-Punkte zu erhöhen. Dem steht gegenüber, dass sich aufgrund von methodischen Änderungen im Rahmen des SREP-Prozesses die Eigenmittelanforderungen an die Gesellschaft um voraussichtlich 1,25 Prozent-Punkte reduzieren werden. In Summe erwartet der Vorstand somit ab Zustellung der finalen Anordnung eine Erhöhung der Eigenmittelanforderungen um 0,75 Prozent-Punkte, aus der sich eine Erhöhung der Anforderungen an die Kernkapitalquote (CET1) von 9,4% zum Dezember 2024 auf 9,8% ergeben würde. Auswirkungen auf die mittelfristigen Prognosen der Eigenkapitalrendite und des Wachstums des Kreditportfolios ergeben sich hieraus ebenso wenig wie auf die Dividendenpolitik der Gesellschaft.



