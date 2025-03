Amazon-CEO Andy Jassy will das Unternehmen wieder effizienter machen. Seine Methode: Radikale Personalkürzungen - allerdings nicht wie so oft bei den einfachen Angestellten, sondern in der mittleren Führungsebene. Jassy hat in einem Interview mit Bloomberg seine Methoden für eine umfassende Umstrukturierung bei Amazon dargelegt. So hat er zum Beispiel eine starke Reduzierung der mittleren Managementebenen veranlasst, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen ...

