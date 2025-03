Seit dem Rekordhoch Anfang Januar kommt KI-Highflyer und Anleger-Liebling Nvidia nicht mehr richtig in Gang. Am Donnerstag sackt die Aktie als schwächster Wert im Dow Jones erneut um etwa fünf Prozent ab. Zu neuen News aus China kommen nun auch noch charttechnische Befürchtungen hinzu. Wie Anleger reagieren sollten. Aus China kommen Neuigkeiten im Bereich Künstliche Intelligenz, die Erinnerungen an die jüngste DeepSeek-Schockwelle aufkommen lassen. Der chinesische Konzern Alibaba hat mit 'QwQ-32B' ...

Den vollständigen Artikel lesen ...