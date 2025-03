Neue AWS-Funktion ermöglicht es Spieleentwicklern, mehr Spieler auf der ganzen Welt zu erreichen, die Monetarisierungsmöglichkeiten zu erweitern und den Umsatz zu steigern

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), hat heute Amazon GameLift Streams angekündigt eine vollständig verwaltete Funktion, die es Entwicklern ermöglicht, hochauflösende, latenzarme Spielerlebnisse auf nahezu jedem Gerät mit einem Browser bereitzustellen. Spieleentwickler müssen keine Zeit und Ressourcen mehr darauf verwenden, ihre Spiele für das Streaming anzupassen oder eine eigene Streaming-Infrastruktur aufzubauen. Spieler weltweit können innerhalb von Sekunden mit dem Spielen beginnen, anstatt Minuten auf Streams oder Stunden auf Downloads zu warten. Amazon GameLift Streams ist eine neue Funktion von Amazon GameLift, dem AWS-Dienst, der Entwickler in die Lage versetzt, die anspruchsvollsten Spiele der Welt zu entwickeln und bereitzustellen. Die neue Streaming-Funktion eröffnet Entwicklern Chancen, mehr Spielern neue Erlebnisse zu bieten, die Kundenbindung sowie den Absatz ihrer Spiele zu steigern.

Nur Amazon GameLift Streams ermöglicht es Entwicklern, ihre Spielinhalte auf vollständig verwaltete GPU-Instanzen in der Cloud hochzuladen und innerhalb von Minuten mit dem Streaming zu beginnen, ohne dass sie ihren Code viel oder überhaupt ändern müssen.

Spieleentwickler können AAA-, AA- und Indie-Spiele auf PCs, Smartphones, Tablets, Smart-TVs oder jedes andere Gerät mit einem WebRTC-fähigen Browser übertragen.

Amazon GameLift Streams läuft auf dem weltweit umfangreichsten Cloud-Netzwerk und kann Gameplay mit 1080p und 60 Bildern pro Sekunde nur wenige Sekunden nach dem Start eines Streams bereitstellen.

Entwickler haben die größte Auswahl an Streaming-Infrastruktur-Optionen für ihre ideale Preisleistung und können von sechs AWS-Regionen aus streamen, um latenzarmes Gameplay auf der ganzen Welt zu liefern.

Amazon GameLift Streams ermöglicht es Entwicklern, ihre Streaming-Kapazität flexibel nach oben oder unten zu skalieren, so dass sie nur die Kapazität reservieren und bezahlen, die sie benötigen, um die Spielernachfrage zu erfüllen.

Zu den Kunden, die bereits Amazon GameLift Streams nutzen, gehören Bandai Namco Entertainment Inc., Jackbox Games, Ludeo und Xsolla.

"Angesichts der mehr als 750 Millionen Menschen, die jeden Monat Spiele auf AWS spielen, können wir eine langjährige Unterstützung der Spieleentwicklung, Inhaltserstellung, Spielergewinnung, Personalisierung und mehr in der Branche vorweisen", sagte Chris Lee, General Manager und Head of Immersive Technology bei AWS. "Amazon GameLift Streams kann der Spieleindustrie dabei helfen, Milliarden alltäglicher Geräte auf der ganzen Welt in Gaming-Geräte zu verwandeln, ohne den Spielcode neu erstellen oder die eigene Infrastruktur verwalten zu müssen. Für Spieleentwickler schafft dies aufregende neue Umsatz- und Monetarisierungsmöglichkeiten, die vorher nicht möglich waren."

Amazon GameLift Streams macht es Entwicklern leicht, Game-Streaming-Funktionen bereitzustellen und die Erwartungen der Spieler zu erfüllen, ohne Millionen von Dollar in Infrastruktur und Softwareentwicklung investieren zu müssen. Mit nur wenigen Klicks können Entwickler Spiele, die mit beliebigen 3D-Engines erstellt wurden, auf AWS hochladen und Streaming-Kapazitäten in ausgewählten AWS-Regionen bereitstellen. Anschließend können sie das SDK nutzen, um sich mit bestehenden Identitätsdiensten, Storefronts, Game-Loadern und Websites zu integrieren oder neue Erlebnisse wie spielbare Demos zu erstellen und direkt mit dem Streaming für Spieler zu beginnen. Entwickler können aktive Streams und die Nutzung über die AWS-Konsole überwachen und ihre Streaming-Infrastruktur nahtlos über mehrere Regionen im globalen AWS-Netzwerk skalieren, um mehr Spieler weltweit mit latenzarmem Gameplay zu erreichen. Darüber hinaus profitieren Spieleentwickler von bedarfsgerechter Skalierung, um der Spieler-Nachfrage zu entsprechen, können aus einer Auswahl von GPU-Instanzen mit unterschiedlichen Preis-Leistungs-Verhältnissen wählen und auf die integrierte Sicherheit von AWS vertrauen, um ihr geistiges Eigentum zu schützen.

Streamen Sie Spiele ohne oder mit geringfügiger Änderung von Code

Dank des Supports für Windows-, Linux- und Proton-Runtimes können Entwickler mit Amazon GameLift Streams die Kosten und die Komplexität der Neuentwicklung von Spielcode vermeiden, die bei anderen Streaming-Anbietern erforderlich sind. Amazon GameLift Streams unterstützt Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari und alle Browser, die das offene WebRTC-Protokoll nutzen, und gewährleistet so die Kompatibilität mit den neuesten Geräten, die von Spielern verwendet werden.

Jackbox Games hat in den letzten zehn Jahren mehr als 50 erfolgreiche Party-Games entwickelt, darunter Quiplash, Trivia Murder Party, Fibbage und Quixort. Während diese Spiele eine treue Fangemeinde auf traditionellen Spielplattformen wie PCs und Konsolen aufgebaut haben, war Jackbox bestrebt, eine breitere Gruppe von Spielern zu erreichen, die Party-Games lieben, aber vielleicht keine traditionellen Gamer sind. Mit Amazon GameLift Streams kann Jackbox Games Spielern, die sich vor Smart-TVs oder anderen Geräten versammelt haben, das volle Spielerlebnis bieten. Die Flexibilität von Amazon GameLift Streams wird Jackbox auch neue Möglichkeiten zur Monetarisierung eröffnen und die Möglichkeit bieten, bisher nicht realisierbare Funktionen hinzuzufügen, die Spieler auf der ganzen Welt begeistern werden.

Sprechen Sie Spieler direkt an und interagieren Sie mit ihnen über neue Vertriebskanäle

Amazon GameLift Streams ermöglicht es Entwicklern, ihre eigenen Game-Streaming-Services, Storefronts oder Abonnement-Angebote zu erstellen, um eine direkte Beziehung zu den Spielern aufzubauen. Sie können Begeisterung für neue Spiele wecken und alte Kataloge mit neuem Leben füllen, indem sie das Spielen innerhalb von Sekunden über Game-Launcher, Influencer-Videos, Webbrowser und Smart-TVs ermöglichen.

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel mit Videospielen, ist in Partnerschaft mit AWS und nutzt Amazon GameLift Streams für Xsolla Cloud Gaming. Die anpassbare Lösung von Xsolla ermöglicht es Spieleentwicklern, hochwertige PC- und mobile Spielerlebnisse direkt in Browsern mit einem Pay-as-you-go-Monetarisierungsmodell bereitzustellen. Durch die Integration von Amazon GameLift Streams erweitert Xsolla seine Cloud-Gaming-Fähigkeiten, ohne eine eigene Infrastruktur aufbauen zu müssen. Dies ermöglicht eine skalierbare Bereitstellung, nahtlose Plattformintegrationen, wertsteigernde Funktionen wie ein virtuelles Gamepad und individuelle Preisoptionen.

Streamen Sie abrufbare Spiele-Demos

Mit Amazon GameLift Streams können Spieleentwickler ihre Fangemeinde vergrößern, indem sie Game-Demos anbieten, die in wenigen Sekunden auf Websites, in Anzeigen oder während Live-Streams von Influencern spielbar sind. Diese Funktion ermöglicht es potenziellen Spielern, sofort mit Spielen zu interagieren, und steigert so das Interesse und die Akzeptanz. Spieleunternehmen können auch spielbare Demos in bestehende Game Stores integrieren, die gespielt werden können, während das gekaufte Spiel heruntergeladen wird.

Ludeo leistet Pionierarbeit bei der reibungslosen Entdeckung von Spielen mit sofort spielbaren Game-Highlights. Amazon GameLift Streams hat entscheidend dazu beigetragen, die Technologie von Ludeo dem wachsenden globalen Gaming-Publikum zugänglich zu machen, einschließlich Communities auf YouTube, X, Reddit und Steam. Die jüngste Hitman World of Assassination-Kampagne von Ludeo auf YouTube enthielt spielbare Demos, die von Amazon GameLift Streams unterstützt wurden und fünfmal höhere Bindungsraten erzielten als Standardkampagnen mit Videos oder statischen Anzeigen. Die Kampagne von Ludeo erzielte außerdem eine Konversionsrate von insgesamt 20 vom Click-to-Play bis zum Kauf, was die starke Verbindung zwischen interaktivem Content und Kaufabsicht beweist.

Beschleunigen Sie das Spieletestverfahren

Amazon GameLift Streams hilft Spieleentwicklern auch dabei, ihren Entwicklungszyklus zu verkürzen, indem sie die Zeit, die Kosten und die Sicherheitsrisiken von Spieletests reduzieren. Entwickler können Feedback zu neuen Inhalten, Funktionen und Gameplaymodi von ihren internen Testern und treuesten Spielern einholen, ohne die Kontrolle über ihren Code zu verlieren. Anstatt von den Testern zu verlangen, immer wieder stundenlang herunterzuladen und zu installieren, können Entwickler Game-Builds sicher verteilen und so effizientere, standardisierte Tests durchführen. Interne und externe Tester erhalten Test-Game-Builds zügiger, wodurch der gesamte Testprozess beschleunigt wird. Das Streaming an die Tester verringert auch das Risiko des Code- und IP-Diebstahls, da Game-Builds nicht lokal installiert werden.

Streamen Sie virtuelle Online-Welten, um Spiele-Marken zu erweitern

Amazon GameLift Streams ermöglicht es Spieleunternehmen zudem, immersive virtuelle Welten zu streamen, die auf ihren Spieluniversen und Charakteren basieren. Diese Erlebnisse erlauben es Spielern, Fans und Kunden auf beliebigen Geräten, sofort auf neue Weise mit Marken zu interagieren und eröffnen damit neue Möglichkeiten für interaktives Marketing und Kundenbindung.

Bandai Namco Entertainment Inc., einer der führenden Game-Publisher Japans, nutzt Amazon GameLift Streams, um den Fans seiner Gundam-Franchise eine immersive Metaverse-Plattform zu bieten. Die Fans können von Standard-PCs aus auf die interaktiven Erlebnisse und 3D-Grafiken der Plattform zugreifen, so dass keine High-End-Gaming-Hardware erforderlich ist. Sie können die Umgebung erkunden, an virtuellen Live-Events teilnehmen, in virtuellen Shops exklusive Waren erwerben, Minispiele ausprobieren und in Echtzeit mit anderen Community-Mitgliedern interagieren. Dank der Implementierung von Amazon GameLift Streams ist Bandai Namco Entertainment in der Lage, weiterhin fesselnde Erlebnisse auf seiner Metaverse-Plattform zu entwickeln.

Erweiterung des Amazon GameLift-Service

Amazon GameLift Streams ist eine neue Funktion von Amazon GameLift, einem vollständigen Managed Service auf AWS, der es Entwicklern ermöglicht, die anspruchsvollsten Spiele der Welt zu entwickeln und bereitzustellen. Amazon GameLift umfasst auch Amazon GameLift Servers, das bereits von Hunderten von Spieleentwicklern auf der ganzen Welt wie Ubisoft, Zynga, WB Games und Meta verwendet wird und in Benchmark-Tests bis zu 100 Millionen gleichzeitige Benutzer für ein einziges Spiel unterstützt hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie:

Die Amazon GameLift Streams Webseiten.

Die Amazon GameLift Webseiten.

Den AWS News Blog-Beitrag zur heutigen Markteinführung.

Den AWS-Stand S927 auf der Game Developer Conference (GDC) in San Francisco, Kalifornien, vom 19. bis 21. März 2025.

Über Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services die umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud der Welt. AWS hat seine Dienste kontinuierlich erweitert, um praktisch jede Arbeitslast zu unterstützen, und bietet nun mehr als 240 voll ausgestattete Dienste für Rechenleistung, Speicherung, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Mobilgeräte, Sicherheit, Hybrid, Medien und Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung aus 114 Verfügbarkeitszonen in 36 geografischen Regionen, mit angekündigten Plänen für 12 weitere Verfügbarkeitszonen und vier weitere AWS-Regionen in Neuseeland, dem Königreich Saudi-Arabien, Taiwan und der AWS European Sovereign Cloud. Millionen von Kunden darunter die am schnellsten wachsenden Start-ups, die größten Unternehmen und führende Regierungsbehörden vertrauen auf AWS, um ihre Infrastruktur zu betreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen zu AWS finden Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon lässt sich von vier Grundsätzen leiten: Kundenorientierung statt Konkurrenzfokus, Leidenschaft für Erfindungen, Engagement für operative Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind einige der Pionierleistungen von Amazon. Weitere Informationen finden Sie unter amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

