Basel, 7. März 2025 - Die Straumann Group gibt die Ernennung von Isabelle Adelt zum Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bekannt. Isabelle wird ihre Tätigkeit bei der Straumann Group am 1. Juli 2025 aufnehmen und die Nachfolge von Yang Xu antreten. Die Gruppe hatte im vergangenen Monat bekannt gegeben, dass sich Yang Xu entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Straumann Group zu verfolgen. Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, sagte: "Ich hatte das Vergnügen, Isabelle als dynamische Finanzführungskraft kennenzulernen, die Strategie konsequent in die Praxis umsetzt. Sie hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie in der Lage ist, unter komplexen internationalen Rahmenbedingungen Mehrwert zu schaffen und vielfältige leistungsstarke Teams aufzubauen. Ihre Leidenschaft für das Thema Digitalisierung und für nachhaltiges Wachstum macht sie zu einer hervorragenden Ergänzung für unser Management-Team. Ich freue mich darauf, sie bald an Bord begrüssen zu können und eng mit ihr zusammenzuarbeiten." Isabelle Adelt kommt von der börsenkotierten FUCHS SE Group in Deutschland, dem weltweit grössten unabhängigen Schmierstoffhersteller, wo sie seit 2022 als Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung tätig ist. Mit über 15 Jahren internationaler Führungserfahrung bringt sie umfassende Expertise in den Bereichen Finanzen, Managementberatung und Private Equity mit. Vor ihrer Zeit bei FUCHS SE hatte Isabelle leitende Finanzpositionen bei Schenck Process inne, einem Unternehmen von Blackstone, und war unter anderem CFO von Zeiss Greater China. Sie begann ihre Karriere als Beraterin für Performance-Optimierung bei Ernst & Young in Deutschland und sammelte seitdem umfassende internationale Erfahrung sowohl in börsenkotierten als auch in familiengeführten Unternehmen in Deutschland, Polen und China. Isabelle Adelt, geboren 1968, ist deutsche Staatsbürgerin und besitzt einen MBA der Universität Bielefeld, Deutschland. Über Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit knapp 12 000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

