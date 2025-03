Im Oktober wird die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie 50 Jahre alt. Am 11. März will Deutschlands ältester Solarverein auf dem 40. Photovoltaik-Symposium im Kloster Banz das Jubiläumsjahr mit dem Fachpublikum offiziell einläuten. Am 17. Oktober 2025 ist es 50 Jahre her, dass die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) e.V. in München gegründet wurde. Heute zählt Deutschlands ältester Solarverein rund 3.500 individuelle Mitglieder und Mitgliedsunternehmen. "Wir verstärken unser Angebot, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...