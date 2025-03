DJ Airbus liefert im Februar 40 Flugzeuge aus

DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im Februar 40 Maschinen an 25 Kunden ausgeliefert und brutto 14 Flugzeugbestellungen erhalten. Damit summieren sich die Auslieferungen in den ersten beiden Monaten des Jahres auf 65 Maschinen, wie das Unternehmen mitteilte. Insgesamt strebt Airbus in diesem Jahr die Auslieferung von rund 820 Verkehrsflugzeugen an.

March 07, 2025

